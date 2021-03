Anmod:

In Zeiten von Online-Shopping und Corona-Lockdown sind die Innenstädte überall, auch in Rheinland-Pfalz, verwaist. Schon vor Corona hatten gerade kleinere Städte Probleme mit Leerständen. Jetzt sieht die Zukunft der Innenstädte noch düsterer aus. SWR4 Reporterin Rabea Amri hat sich mal in Bingen in Rheinhessen umgehört und umgeschaut.