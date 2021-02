per Mail teilen

Es ist eine dramatische Suche und ein Wettlauf mit der Zeit: seit Sonntagabend wird in Meisenheim ein 13-jähriger Autist vermisst. Der Junge, der im Bodelschwingh-zentrum - einer Einrichtung für Behinderte Menschen – lebt, wird seither verzweifelt gesucht. Nach Polizeiangaben ist der Junge auf dem Entwicklungsstand eines zweijährigen Kindes. Jonathan (Peterson) hält sich gerne am Wasser auf, kann aber nicht schwimmen. Auch heute geht die Suche nach dem Jungen weiter. SWR ¼ Reporterin Sibylle Jakobi berichtet (!!! ich war nicht selbst in Meisenheim)