Blutspendemarathon des DRK in Bad Kreuznach

Seit der Corona-Pandemie ist die Lücke an fehlenden Blutkonserven größer geworden. Das Deutsche Rote Kreuz in Bad Kreuznach hatte deswegen zum Blutspendemarathon aufgerufen.

Spenderinnen und Spender konnten sich am Montag zwischen 12 und 19 Uhr in der Jakob-Kiefer-Halle in Bad Kreuznach Blut abnehmen lassen. Auch konnten sich Interessierte in die Stammzellenspenderdatei der Stefan-Morsch-Stiftung aufnehmen lassen.

DRK benötigt bis zu 1.000 Blutspenden am Tag

Bis zu 1.000 Blutspenden am Tag benötigt der Blutspendedienst nach eigenen Angaben. Nur so könnten die Kliniken flächendeckend versorgt werden. Allerdings habe sich die Spendenbereitschaft in der Corona-Pandemie deutlich reduziert. Nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes können knapp 20 Prozent der Krankenhaus-Nachfragen an Blutreserven derzeit nicht bedient werden.

Die Situation sei immer noch sehr angespannt, sagt Daniel Beiser, Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes auf SWR-Anfrage. Das DRK führt die geringere Spendenbereitschaft unter anderem auf die Corona-Pandemie zurück. Besonders bei Menschen zwischen 20 und 35 Jahren sei die Spendenbereitschaft schon seit längerer Zeit stark zurückgegangen.

DRK möchte mithilfe von Anreizen wieder mehr Spender erreichen

Um mehr Bürgerinnen und Bürger zu erreichen, sei es notwendig, noch häufiger Vor-Ort-Termine anzubieten. Dabei könnten noch mehr Unternehmen das DRK unterstützen, so Beiser.

Auch beim aktuellen Blutspendemarathon in Bad Kreuznach versuchte das DRK mithilfe von Anreizen, die Menschen dazu zu bewegen, Blut zu spenden. So bekam jeder der Spenderinnen und Spender einen 10 Euro-Geschenk-Gutschein für die Bad Kreuznacher Geschäfte. Geld dürfe das DRK nach den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation nicht geben. Allerdings bezweifelt Daniel Beiser auch, dass die Spendenbereitschaft sich durch Geld erhöhen würde.

"Die Motivation Blut zu spenden, um anderen zu helfen, ist größer als der finanzielle Antrieb."

DKR hofft auf 500 Blutspenden

Das DRK hoffte diesmal auf rund 500 Spenden. Im letzten Jahr seien beim Blutspendemarathon etwa 350 Spenden zusammengekommen. Es habe aber auch Jahre gegeben, in denen etwa 650 Menschen da gewesen seien.