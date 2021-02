Das Blockheizkraftwerk auf der Ingelheimer Aue im Industriegebiet Mainz-Mombach ist am Freitag offiziell in Betrieb gegangen. Wie die Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG am Sonntag mitteilte, lagen die Baukosten bei 115 Millionen Euro. Das Blockheizkraftwerk werde mithilfe von zehn Gasmotoren rund 40.000 Haushalte sowie die Opel Arena und die Mainzer Uni mit Strom und Wärme versorgen. Eigentlich sollte das Blockheizkraftwerk bereits 2018 den Betrieb aufnehmen. Laut einer Sprecherin gab es aber Verzögerungen in der frühen Planungs- und Genehmigungsphase.