Mehrere Bürger haben der Polizei in Bad Kreuznach in der Nacht einen hellen Blitz und einen darauf folgenden Knall gemeldet. Die Polizei vermutet, dass es sich dabei um eine Feuerwerksrakete handeln könnte, die jemand in der Nähe des Rotenfelsens gezündet haben könnte. Was genau die Ursache für Blitz und Knall ist, wird aber weiterhin untersucht. Auch in den sozialen Netzwerken hatte der Vorfall für Diskussionen gesorgt. Wer etwas gesehen hat, soll sich als Zeuge bei der Polizei melden.