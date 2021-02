per Mail teilen

Ein blinder Mann ist in Worms beim Geldabheben Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Nach Angaben der Wormser Kriminalpolizei wollte der Mann vergangene Woche 100 Euro an einem Automaten in einer Bankfiliale abheben. Dabei habe sich ein Unbekannter als Bankmitarbeiter ausgegeben und seine Hilfe angeboten. Der Täter habe mit der Bankkarte des blinden Mannes 1.000 Euro abgehoben, diesem aber nur 100 Euro übergeben. Dem Opfer sei der Betrug erst Tage später beim Prüfen seiner Kontoübersicht aufgefallen.