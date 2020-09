Am Regenrückhaltebecken in Mainz-Hechtsheim gib es vermehrt Blaualgen. Der Wirtschaftsbetrieb hat deshalb die Zugänge zu den Becken vorerst gesperrt. Blaualgen seien eigentlich keine Algen, sondern Bakterien, so eine Sprecherin. Bei direktem Kontakt könnten sie Haut-, Schleimhaut oder Augen reizen. Auch Hunde sollten deshalb nicht in das Wasser gelassen werden. Sobald die Wasseranalyse es zulasse, werde der Bereich wieder freigeben.