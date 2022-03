Wegen Ukraine-Krieg: Gebäude blau-gelb beleuchtet

Wegen des Krieges in der Ukraine werden mehrere Gebäude und Brücken in der Region derzeit abends blau-gelb angestrahlt. Dadurch soll die Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung zum Ausdruck gebracht werden. Die Mainzer Stadtwerke beleuchten seit gestern Abend die Fußgängerbrücke über die Saarstraße in den Landesfarben der Ukraine. Ebenfalls angestrahlt wird das Rathaus in Oppenheim - die Initiative kam von einem Beleuchtungsunternehmen aus Mainz. Auch die Stadt Bad Kreuznach taucht nach Einbruch der Dunkelheit die bekannten Brückenhäuser sowie die Gewölbe und Handläufe der Mühlenteichbrücke in blau-gelbes Licht. Auf der anderen Rheinseite wird die Burg Eltville eine Woche lang in blau-gelb erscheinen. In Wiesbaden wurden gestern Abend das Kurhaus und das Rhein-Mainz-Congress-Centrum in Regenbogenfarben für den Frieden angestrahlt.