Die Polizei musste am Samstag zu einer Versammlung in Bad Kreuznach Verstärkung anfordern. Knapp 100 Menschen hatten auf dem Kornmarkt gegen die Corona-Einschränkungen demonstriert. Dabei hätten einige Teilnehmer die Auflagen nicht eingehalten, so die Polizei. Als Beamte deren Personalien aufnehmen wollten, seien sie bedrängt und beleidigt worden. Laut Polizei hat sich eine Beamtin bei einem Sturz an der Hand verletzt. Erst mit den angeforderten zusätzlichen Einsatzkräften habe man die Lage beruhigen können. Es seien einige Ermittlungsverfahren eingeleitet und sechs Verstöße gegen die Corona-Regeln angezeigt worden.