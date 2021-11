Saison der Gradierwerke endet

Im Bad Kreuznacher Salinental endet die Saison der Gradierwerke. Bis Ende der Woche werden die sechs Gradierwerke abgeschaltet, Ostern kommenden Jahres sollen sie wieder in Betrieb gehen. Das Gradierwerk im Kurpark Bad Münster am Stein dagegen ist bereits seit zwei Wochen vorläufig stillgelegt. Nach Angaben der Gesundheits- und Touristikgesellschaft - GUT- drohte die Dornenwand einzubrechen und wird derzeit abgeräumt. Danach müssten bauliche Mängel behoben werden. Dazu gehöre eine Holzwanne einzubauen und die Dornenwände zu erneuern. Bis Mitte nächsten Jahres soll dann eine Seite des Gradierwerks wieder in Betrieb gehen, die andere Seite erst im darauffolgenden Jahr. Die GUT rechnet mit Kosten von mindestens 670.000 Euro. Die Gradierwerke in Bad Kreuznach bilden das größte Freiluftinhalatorium Europas. Sole rieselt an ihnen über Dornenwände und sorgt für kühle, salzhaltige Luft.