Am Dienstag und am Mittwoch werden die Nahe-Deiche von Bingen bis Bad Kreuznach kontrolliert. Nach Angaben der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd wird dabei geschaut, ob an den Deichen irgendwelche Schäden entstanden sind. Alle zwei Jahre würden Fachleute den Deichabschnitt in der Naheregion begutachten.