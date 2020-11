Ein nicht angeleinter Hund hat in Wiesbaden einen 13-jährigen Jungen gebissen und verletzt. Nach Angaben der Polizei war der Junge auf dem Gehweg unterwegs, als sich der Hund näherte und ihm in die Wade biss. Der Hundehalter erkundigte sich laut Polizei zwar nach dem Wohl des 13-Jährigen, hinterließ aber keine Kontaktdaten. Hinweise zu dem Vorfall, der sich am Dienstag Abend gegen 19 Uhr ereignete, nimmt die Polizei in Wiesbaden entgegen.