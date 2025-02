Plötzlich musste es schnell gehen: Dem bisherigen DRK-Krankenhaus in Alzey drohte zum Ende des Monats das Aus. Deshalb hat sich der Kreistag zu einer geheimen Sitzung getroffen.

Der 5. Februar dieses Jahres war kein guter Tag für das Krankenhaus des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Alzey. Die DRK-Trägergesellschaft hatte an diesem Tag Insolvenz angemeldet.

Außerdem kündigte sie an, sich komplett aus dem Betrieb der eigenen Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz zurückzuziehen. "Das war ein Schock für alle", sagte der Landrat des Kreises Alzey-Worms, Heiko Sippel (SPD), heute.

Niemand will das Alzeyer DRK-Krankenhaus übernehmen

Erstes Ziel war, Interessenten für eine Übernahme des Alzeyer Krankenhauses zu finden. Das hätte nach Vorgaben des Insolvenzverwalters bis zum 17. Februar geschehen müssen.

Aber niemand hatte Interesse - die Schließung des Hauses bis Ende Februar drohte. Deshalb traf sich am Dienstagabend der Kreistag Alzey-Worms zu einer außerordentlichen und nicht-öffentlichen Sitzung.

Bei Verlusten muss nun der Kreis einspringen

Die Abgeordneten mussten einer Garantie zustimmen, mögliche Verluste aus einem weiterlaufenden Krankenhausbetrieb zu übernehmen, so die Bedingung des Insolvenzverwalters. "Dem hat der Kreistag einstimmig zugestimmt", sagte Landrat Sippel erleichtert und nicht ohne Stolz über die Einigkeit im Rat.

Im schlimmsten Fall müsste der Kreis 600.000 Euro in den nächsten vier Monaten in den Krankenhausbetrieb stecken. Es rechnet aber niemand damit, dass das notwendig werden wird. Damit ist der Betrieb des Alzeyer Krankenhauses bis maximal 30. Juni gesichert. Wobei die Aufsichtsbehörde des Landes, ADD, diesem Kreistagsbeschluss noch zustimmen muss - so schnell wie möglich, so Sippel.

Der Kreis wird wahrscheinlich das Alzeyer Krankenhaus übernehmen

Für den Landrat ist dieses eindeutige Votum des Kreistages vom Dienstagabend auch ein klares Signal, alles zu tun, das Alzeyer Krankenhaus langfristig zu erhalten. Deshalb liefen jetzt bereits die Vorbereitungen auf eine Übernahme des Krankenhauses durch den Kreis auf Hochtouren, so Sippel.

Wirtschaftsprüfer und Juristen werden in den nächsten Wochen an der Übernahme arbeiten. Bei den Überlegungen spielt auch das Krankenhausreformgesetz der Bundesregierung eine Rolle, das die Zahl der Kliniken deutlich reduzieren und das medizinische Angebot spezialisieren soll.

Alzeyer Haus mit großer Bedeutung bei der Versorgung der Menschen

Grundsätzlich ist Landrat Sippel sehr optimistisch, das Alzeyer Haus erhalten zu können. Im DRK-Verbund habe das Krankenhaus in Alzey immer wirtschaftlich gesund gearbeitet, erklärt Sippel die Situation.

"Wichtig ist jetzt, dass uns das hervorragende Personal die Treue hält, sodass wir weiter ein sehr breites medizinisches Angebot machen können." Dazu gehören eine Intensivstation, eine Stroke Unit zur Behandlung von Schlaganfallpatienten und zum Beispiel eine große Geriatrieabteilung.

Krankenhaus unverzichtbar für den Alzeyer Notarztstandort

"Vergessen darf man aber auch nicht die Bedeutung des Krankenhauses für den Notarztstandort", so Sippel weiter. Nahezu alle Ärztinnen und Ärzte im Notdienst arbeiten auch im Krankenhaus.

Müsste die Klinik schließen, wäre der Notarztstandort so kaum aufrechtzuerhalten - und der Landkreis ist für die Notarztversorgung verantwortlich.

Wird das Defizit im Kreishaushalt zum Problem?

Sollte der Kreis bis Ende Juni einer Übernahme des Alzeyer Krankenhauses zustimmen, müsste auch diesmal die ADD zustimmen. Dies könnte schwieriger werden, da im Haushalt des Kreises ein millionentiefes Loch klafft. Sippel ist klar: Die ADD würde nur dann einer Übernahme zustimmen, wenn diese den Haushalt nicht weiter belasten würde. "Wir hoffen auf die Unterstützung des Landes", so Sippel mit Blick auf die Landesbehörde.

Das Haus in Alzey ist das einzige Krankenhaus im Kreis Alzey-Worms. Vor 35 Jahren hatte der Kreis das Krankenhaus aus finanziellen Gründen aus der Hand gegeben und dem Deutschen Roten Kreuz überlassen. Nun scheint der Weg zurück in die kommunale Hand zu führen.