Die Polizei sucht einen Autofahrer, der gestern Abend in Bischofsheim nach einem Unfall eine Polizeisperre durchbrochen hat und geflüchtet ist. Er sei zuvor in das Auto einer Frau gefahren, die in einem Stau wartete, weil die Polizei einen Motorradunfall aufnahm. Der Mann stieg aus und sprach kurz mit der Frau. Dann stieg er wieder ein und raste mit aufheulendem Motor davon. Das Auto durchbrach mit hoher Geschwindigkeit die Polizeisperre und zwang dabei einen Beamten, zur Seite zu springen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem etwa 40-jährigen Fahrer blieb erfolglos. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen das Auto vor dem Unfall oder bei der Flucht aufgefallen ist. Bei dem Auto handele es sich um einen älteren silberfarbenen VW Passat Kombi mit polnischem Kennzeichen.