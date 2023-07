Vier Zimmer, Küche, Bad für Mainzer Bischof Kohlgraf

In dieser Woche steht für Bischof Kohlgraf ein Umzug an: Nach sechs Jahren seiner Amtszeit wird er nun im Bischofshaus wohnen - in einer Vier-Zimmer-Wohnung.

Bisher war noch die umfangreiche Privatbibliothek des verstorbenen Bischofs Kardinal Lehmann in dem ursprünglichen Bischofshaus am Bischofsplatz in Mainz untergebracht. Die letzten der etwa 40.000 Bände wurden jetzt ausgelagert. Außerdem musste das Gebäude, das Teil des Gebäudekomplexes des Bischöflichen Ordinariats ist, renoviert werden. Bischofshaus für 1,5 Millionen Euro saniert Seit es im Jahr 1979 zum ersten Mal von Kardinal Hermann Volk bezogen wurde, ist es nach Angaben des Bistums Mainz noch nie umfassend saniert worden. Der Brandschutz sei veraltet gewesen, auch Elektro- und Sanitärinstallationen hätten erneuert werden müssen. Die Sanierung hat rund 1,5 Millionen Euro gekostet. Jetzt soll der Gebäudekomplex wieder als Wohnung und Arbeitsplatz des Bischofs genutzt werden. Wohnung und Besprechungsräume für den Bischof Dem Bischof steht eine Vier-Zimmer-Wohnung mit Küche und Bad zur Verfügung. Außerdem sind in dem Gebäude Büros und Besprechungsräume untergebracht. Bischof Kohlgraf hatte seit seinem Amtsantritt in der Mainzer Domstraße gewohnt. Diese Wohnung soll jetzt wieder vermietet werden, teilte das Bistum Mainz mit.