Bischof Kohlgraf dämpft Reform-Erwartungen

Der Mainzer Bischof Kohlgraf hat nach der dritten Synodalversammlung der katholischen Kirche die Reform-Erwartungen gedämpft. In einer Mitteilung des Bistums heißt es, dass Kohlgraf zwar große Erwartungen wahrnehme, dass jetzt schnell etwas passiere müsse. Allerdings sei es wichtig, dass die Weltkirche bei den Reformvorschlägen mit eingebunden werde. Die dritte Synodalversammlung hatte sich in der vergangenen Woche für Reformen in der katholischen Kirche ausgesprochen. So sollten unter anderem Segensfeiern für alle Paare möglich sein, aber auch das Priesteramt für Frauen geöffnet und das Zölibat für Priester gelockert werden.