Das Mainzer Unternehmen Biontech ist mittlerweile weltbekannt. Das könnte eine Chance für den rheinland-pfälzischen Standort sein. Es fehlt allerdings an grundlegenden Dingen.

Der erste Corona-Impfstoff kommt aus Mainz und mehr als die Hälfte der Biotechnologie-Unternehmen in Rheinland-Pfalz hat ihren Sitz in Rheinhessen. "Die Versorgung mit Fachkräften ist gut und auch die Anbindung an den Frankfurter Flughafen, sodass wir hier gute Voraussetzungen haben", sagt Philipp Freese. Er ist Geschäftsführer des Mainzer Biotech-Unternehmens PharmGenomics, das unter anderem einen Test zur Darmkrebsvorsorge entwickelt hat.

Mit Biontech und Boehringer Ingelheim gebe es schließlich auch ein gutes Netzwerk in der Region, sagt Freese. "Mainz sollte das als Wirtschaftsstandort nutzen." Auch Andrea Tüttenberg sieht das ähnlich. Sie ist Geschäftsführerin von ActiTrexx, einer sogenannten Ausgründung der Universitätsmedizin Mainz. Seit 2020 entwickelt das Unternehmen eine Zelltherapie, die verhindern soll, dass transplantierte Stammzellen bei Leukämiepatienten abgestoßen werden. "Wir bleiben auf dem Gelände der Universitätsmedizin, weil es sonst keine Flächen gibt, wo wir hin könnten", sagt Tüttenberg.

In Mainz fehlen Laborflächen

Dass es kaum Laborflächen gibt, ist ein Problem für junge Biotechnologie-Unternehmen in Mainz, die sich von der Universität lösen und auf eigenen Beinen stehen wollen. Das Technologiezentrum Mainz (TZM) soll eigentlich die Gründerszene in dem Bereich unterstützen. Allerdings hat das TZM im Jahr 2019 seine Laborflächen an TRON verkauft, ein biopharmazeutisches Forschungsinstitut, das Biontech-Gründer Ugur Sahin mit aufgebaut hat. Fehlende Laborflächen seien ein Grund, aus Mainz wegzuziehen, sagt Andrea Tüttenberg von ActiTrexx. "Wir haben überlegt, aber wir haben eine Verbindung zu Mainz und haben es aus Lokalpatriotismus nicht gemacht."

Das Technologiezentrum Mainz (TZM) Das Technologiezentrum Mainz unterstützt seit den 1980er-Jahren junge Unternehmen und Existenzgründer in der Landeshauptstadt. Träger sind das Land Rheinland-Pfalz und die Stadt Mainz und ihre Grundstücksverwaltungsgesellschaft. Seit 2019 befindet sich das TZM in einer Neuausrichtung: Der Fokus liegt seitdem unter anderem auf der Biotechnologie, weil es dort den größten Bedarf gebe, so Manuela Matz (CDU), Mainzer Wirtschaftsdezernetin und Vorsitzende des TZM-Aufsichtsrates. Das TZM will den Gründern neben Laborflächen auch Coaching und hilfreiche Kontakte anbieten.

Besserung in Sicht - allerdings erst 2024

Die Stadt plant bis Ende 2024 neue Laborflächen in der Nähe der Mainzer Universitätsmedizin und dem Biontech-Standort in der Oberstadt zu schaffen. Wirtschaftdezernetin Manuela Matz (CDU) gibt zu, dass man sich schon vor einiger Zeit über den Bedarf an Laborflächen hätte Gedanken machen müssen. "Die Branche ist ja schon länger da und diese Entwicklung zeichnet sich schon seit 15, 20 Jahren ab."

Universität-Präsident sieht die Stadt in der Pflicht

Die Erkenntnis, sich komplett auf die Gründer in der Biotechnologie zu fokussieren, habe sich aber erst entwickeln müssen, sagt Matz, die seit Dezember 2018 Mainzer Wirtschaftsdezernentin ist. Jetzt sei die Stadt aber mit Verve dran. Im September 2019 hatte das Land Rheinland-Pfalz gemeinsam mit der Stadt das TZM neu ausgerichtet. Der Fokus liegt nun auf jungen Biotech-Unternehmen. Bisher ist aber nicht viel passiert. Matz sagt, dass aktuell ermittelt werde, welche Anforderungen die Start-ups an Laborräume haben.

"Wenn Mainz nichts anzubieten hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Ideen, die hier entstehen, nicht hier umgesetzt werden." Georg Krausch, Präsident der Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Georg Krausch, Präsident der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, sieht die Stadt in der Pflicht. Er beobachtet, dass in der Universität in den nächsten Jahren viele Ausgründungen von Unternehmen anstehen werden. "Einfach nur sagen: Wir wollen das - und wir unterstützen das - aber nichts zu tun, führt nicht dazu, dass man Ausgründungen bekommt." Dafür müsse man Bedingungen schaffen, damit Wissenschaftler gut arbeiten können. "Wenn Mainz nichts anzubieten hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Ideen, die hier entstehen, nicht hier umgesetzt werden. Die Leute warten nicht", sagt Krausch.

Biontech zieht andere Unternehmen an

Nach Angaben von Wirtschaftsdezernentin Matz plane die Stadt auch ein sogenanntes aktives Ansiedlungsmangement. Auf dem Gelände der früheren GFZ-Kaserne, das in der Nähe des Biontech-Standortes liegt, soll ein Biotechnologie-Campus entstehen - unter anderem mit einem Gästehaus und einer Kindertagesstätte.

Biontech soll nach den Plänen der Stadt weitere Unternehmen in die Mainzer Oberstadt anziehen. SWR Daniel Brusch

Matz erwartet, dass das Gelände in der Mainzer Oberstadt bis Ende des Jahres von der Bundeswehr geräumt wird. Auf dem Campus sollen sich Unternehmen ansiedeln. "Zum einen natürlich Lieferanten, aber auch Distributionsmöglichkeiten", sagt Matz. Dadurch sollen die Wege für Mitarbeiter kürzer werden - auch die des Unternehmens Biontech.

"Es wäre ein Merkmal, das Mainz in der Biotech-Szene heraushebt." Andrea Tüttenberg, Geschäftsführerin von ActiTrexx

Andrea Tüttenberg von ActiTrexx würde sich aber über einen Biotechnologie-Campus in Mainz freuen. "Wenn man einen Biotech-Campus hätte, wäre das schon ein großer Vorteil", sagt Tüttenberg. "Wir wären sehr daran interessiert." Außerdem habe ein solcher Campus eine gute Außenwirkung für die Stadt. "Es wäre ein Merkmal, das Mainz in der Biotech-Szene heraushebt", sagt die Geschäftsführerin von ActiTrexx. "Biontech hat vorgelegt und Mainz ist in aller Munde. Ich würde da einen Turbo reinlegen."