Der Labordienstleister Bioscientia in Ingelheim bietet nun auch einen Labortest zum Nachweis von Corona-Antikörpern an. Untersucht werden soll in erster Linie Blut von genesenen Corona-Patienten.

Das Unternehmen untersucht seit Montag Blutproben von Patientinnen und Patienten, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben und inzwischen als geheilt gelten. Mit Hilfe der spezifischen Antikörper (IgA- und IgG-Antikörper) sollen dann weitere Untersuchungen möglich sein. Das Blut wird ganz normal beim Haus- oder Betriebsarzt abgenommen und dann im Labor in Ingelheim untersucht. Nach Angaben des Unternehmens werden die Kosten für den Test von Krankenkassen übernommen - vorausgesetzt, es liegt eine entsprechende Indikation und eine Überweisung vor. Nachweis für ausgeheilten Corona-Patienten Mit Hilfe des Antikörper-Tests kann nach Angaben des Unternehmens beispielsweise geklärt werden, ob ein infizierter Mensch ausgeheilt ist. Außerdem könne man erkennen, ob ein Mensch als Antikörper-Spender infrage kommt. An einigen Universitäten und Blutspendezentralen laufen derzeit Studien. Darin wird untersucht, ob und wie schwersterkrankten Covid-19-Patienten solche Antikörper-Spenden verabreicht werden können. Untersucht werden können in den Laboren in Ingelheim auch Blutproben von Pflegekräften und Ärzten, die Kontakt zu Covid-19-Patienten hatten, aber bisher keine Symptome gezeigt haben. Möglicherweise haben diese Menschen inzwischen Antikörper gebildet. Ist erneute Ansteckung möglich? Der Test soll zudem dabei helfen, mehr über die Beschaffenheit des Virus zu erfahren. Außerdem wollen Forscher anhand der Proben untersuchen, welche Maßnahmen gegen Corona besonders wirksam sind. Bei Bioscientia in Ingelheim erhofft man sich von den Blutproben zudem Erkenntnisse darüber, wie lange eine Immunität gegen das Coronavirus anhält. Dabei geht es auch um die Frage: Können sich Menschen, die als genesen gelten, erneut mit dem Virus anstecken? Der Antikörper-Test lasse allerdings noch keine Schlüsse zu, ob beispielsweise Enkel mit positivem Antikörpernachweis wieder unbesorgt ihre Großeltern besuchen dürfen oder Altenpfleger, die Antikörper haben, wieder arbeiten dürfen, ohne jemanden anzustecken. Zum jetzigen Zeitpunkt könne das noch nicht abschließend beantwortet werden. Corona-Tests werden auch in Ingelheim gemacht Bioscientia untersucht seit einigen Wochen auch die Coronavirus-Tests - ausschließlich im Auftrag von Hausärzten und den Gesundheitsämtern in der Region. Dafür muss eine Überweisung des Hausarztes für einen solchen Labortest vorab an Bioscientia gefaxt werden, so das Unternehmen. Außerdem muss telefonisch ein Termin vereinbart werden. Patienten, die ohne Termin oder Überweisung kommen, werden nicht behandelt, so ein Sprecher. Bioscientia hat auch Labore in Mainz und in Pirmasens.