Wer in den vergangenen Wochen aus dem Urlaub kam, konnte sich in Deutschland zum Teil kostenlos auf das Corona-Virus testen lassen. Labore kamen an ihre Kapazitätsgrenzen. Über diese turbulente Zeit haben wir mit Dr. med. Oliver Harzer gesprochen. Er ist Geschäftsführer von Bioscientia in Ingelheim.

Frage: Herr Dr. Harzer, seit dem 15. September gibt es keine kostenlosen Corona-Tests mehr für Reiserückkehrer aus Nicht-Risiko-Ländern. Wie merken Sie das bei Ihnen in der Labordiagnostik bei Bioscientia in Ingelheim – gibt es weniger zu tun?

Dr. Harzer: Durch die kostenlosen Tests waren wir hier am Limit. Wir haben am Tag zwischen 12.000 und 14.000 Abstriche ausgewertet. In den Spitzenzeiten waren etwa ein Drittel davon tatsächlich Proben von Reiserückkehrern. Diese Zahl ist jetzt zurückgegangen, seit letzter Woche um etwa 10 bis 15 Prozent. Das bringt uns jetzt in den Bereich, in dem wir wieder gut und sicher arbeiten können. In dem wir die Wartungsintervalle für die Geräte einhalten können, die Mitarbeiter wieder ihren normalen Acht-Stunden-Tag machen können und wir auch nicht befürchten müssen, dass uns das Arbeitsmaterial ausgeht.

"Von 1.000 getesteten Reiserückkehrern sind zwei bis drei positiv" Dr. Oliver Harzer – Geschäftsführer Bioscientia Ingelheim

Frage: Waren diese ganzen Tests für Reiserückkehrer auch aus Nicht-Risikogebieten Ihrer Meinung nach sinnvoll?

Dr. Harzer: Also wir konnten das hier sehr gut nachvollziehen, wo die Menschen, die getestet wurden, hergekommen sind. Wenn das beispielsweise eine Teststelle an der Autobahn war, dann konnten wir das zuordnen. Wir haben bei den Reiserückkehrern eine Positivrate gehabt, die lag zwischen 0,2 und 0,3 Prozent. Also zwei oder drei Patienten pro Tausend waren nur positiv. Das ist sehr niedrig. Als Vergleich, wir liegen im Bundesdurchschnitt im Moment zwischen 0,85 und eins bei den positiven Testergebnissen. Also von Tausend getesteten Reiserückkehrern sind acht bis zehn positiv. Und dann hat man mal eine Vorstellung davon, wie viel wir mit den pauschalen Tests für alle Reiserückkehrer, naja, sinnlos verpulvert haben. Das muss man ja auch mal aussprechen. Das wird ja durch Steuermittel finanziert. Das kostet uns Steuerzahler natürlich auch einen Haufen Geld.

Corona-Tests: Sorgsam mit Testkapazitäten umgehen

Frage: Die pauschalen Tests für alle sind jetzt weg, jetzt wird wieder normal getestet?

Dr. Harzer: Ja, das hat sich normalisiert. Das ist gut. Wir haben in Deutschland gute Testkapazitäten aufgebaut und damit sollten wir sorgsam umgehen. Denn wenn wirklich ein Ausbruch kommt, müssen wir schnell sein. Wir müssen Menschen schnell testen können, schnelle Ergebnisse bekommen, um Infektionsketten schnell zu unterbrechen.

Überholspur für gewisse Patienten

Frage: Wie lange dauert es in den Laboren von Bioscientia in Ingelheim, bis eine getestete Person ihr Ergebnis bekommt?

Dr. Harzer: Wir haben uns in der Zeit, als die ganzen Reiserückkehrer getestet wurden, damit beholfen, dass wir Krankenhausproben einfach priorisiert haben. Wenn also Patienten mit einem Überweisungsschein und einem Verdacht auf Corona zu uns gekommen sind, dann haben wir eine gewisse Selektion betrieben - eine Art Überholspur, wie auf der Autobahn. Innerhalb von 24 Stunden waren die Ergebnisse immer da, in aller Regel sogar schon nach zwölf bis 14 Stunden nach Probeneingang.

"Seit Anfang der Krise haben wir nur für den Bereich Corona und alles, was mit Corona zusammenhängt, im Labor 65 Menschen neu angestellt." Dr. Oliver Harzer – Geschäftsführer Bioscientia Ingelheim

Frage: Wie hat sich die Arbeit bei Bioscientia durch oder wegen der Corona-Pandemie verändert?

Dr. Harzer: Davon ist bei uns hauptsächlich die Abteilung Molekularbiologie betroffen. Dort werden auch Proben auf Hepatitis B, HIV, oder andere Infektionskrankheiten untersucht. Vor Corona haben wir dort täglich 3.000 Patientenproben ausgewertet. Mit Corona kamen dann ganz am Anfang ein paar Hundert und dann aber schnell täglich ein paar Tausend Proben, also Abstriche, dazu. Und an der Stelle mussten wir natürlich ganz erheblich investieren. Vor Corona arbeiteten in der Abteilung 55 Leute. Seit Anfang der Krise haben wir nur für den Bereich Corona und alles, was mit Corona zusammenhängt, im Labor 65 Menschen neu angestellt. Dazu kamen noch die Abstrichstellen vor der Tür. Dort schicken niedergelassene Ärzte oder die Gesundheitsämter der Region Patienten mit Verdacht auf Corona zum Testen hin. Für diesen Bereich wurden 15 weitere Personen angestellt. Und letztlich haben wir in Geräte investiert - alles in allem einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag.

"Ich bin davon überzeugt, dass wir in Deutschland das Richtige machen." Dr. Oliver Harzer

Frage: Schauen wir auf die kommenden Wochen: Herbst, Erkältungs- und Grippezeit und natürlich gibt es auch noch das Corona-Virus. Wird das alles auf den Kopf stellen, werden auch Sie bei Bioscientia wieder ans Limit gehen müssen?

Dr. Harzer: Ich bin davon überzeugt, dass wir in Deutschland das Richtige machen. Wir testen Menschen, die Kontakt hatten, da müssen wir schnell reagieren. Diejenigen, die infiziert sind, die sollten wir frühzeitig isolieren. Momentan haben wir noch das große Privileg, dass sich vor allem Menschen infiziert haben, die nicht in Krankenhäuser müssen und Intensivstationen belegen. Es sind überwiegend junge Menschen, die keine schweren Verläufe haben und nicht daran sterben. Wir testen jetzt gezielt und isolieren frühzeitig und halten die Raten damit niedrig. Andere Länder fragen uns, was macht ihr in Deutschland anders? Habt ihr einen geheimen Impfstoff? Was habt ihr für Strategien? Ich glaube, da muss man sich einfach auch mal darauf besinnen und sagen - Mensch, wir haben viele Sachen gut gemacht, viele Sachen richtig gemacht. Und das macht mich auch sehr optimistisch, wenn jetzt alle wieder über eine zweite Welle reden. Wenn wir die richtigen Schlüsse ziehen, aus dem, was wir gut gemacht haben, dann sind wir für die kommende Zeit gut aufgestellt.

Wer steckt hinter Bioscientia? Bioscientia ist ein Verbund von medizinischen Laboren in Deutschland - unter anderem in Freiburg, Jena und Berlin. Der Hauptsitz ist in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen). Dort arbeiten etwa 740 Menschen. In allen Laboren sind nach Angaben des Unternehmens etwa 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Sie untersuchen unter anderem Blut-, Gewebe- oder Stuhlproben auf Krankheitserreger wie Pilze, Bakterien oder Viren. Zu den Kunden zählen niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser. Der Jahresumsatz liegt laut Bioscientia bei rund 280 Mio Euro. Seit 2007 gehört das Unternehmen zur Sonic Healthcare Germany und ist Teil eines internationalen Netzwerks aus ärztlich geleiteten Laboren. Bioscientia startete 1970 als Tochter von Boehringer Ingelheim.

Das Gespräch mit Dr. Oliver Harzer führte SWR-Reporter Markus Volland.