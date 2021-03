per Mail teilen

Der Ingelheimer Labordienstleister Bioscientia kann nicht mehr garantieren, dass Corona-Testergebnisse innerhalb von 48 Stunden vorliegen. Der Grund: Viele Menschen lassen sich ohne begründeten Verdacht testen.

Der Labordienstleister Bioscientia in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) bearbeitet im Moment nach eigenen Angaben bis zu 12.000 Corona-Tests am Tag. Damit liege man bereits weit über der eigentlichen Kapazität, sagte ein Sprecher des Unternehmens. Denn jeden Tag landen bis zu 16.000 Proben in dem Ingelheimer Labor.

Ohne Grund zum Test

Grund für die vielen Proben seien Corona-Tests, die Menschen ohne begründeten Verdacht machen lassen würden. Das halte unnötig auf, so der Sprecher von Bioscientia weiter. Deshalb will das Unternehmen nun unter anderem Hausärztinnen und Hausärzte anschreiben, um unnötige Tests zu vermeiden. Dadurch sollen Kapazitäten freigehalten werden.

Zusätzliches Personal nötig

Seit Beginn der Corona-Pandemie hat das Ingelheimer Unternehmen 65 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, die sich um die Auswertung der Ergebnisse kümmern. Angesichts der steigenden Zahlen an Tests geht man bei Bioscientia derzeit davon aus, dass mindestens zwölf weitere Mitarbeiter eingestellt werden müssten.

Bioscientia ist ein Verbund von medizinischen Laboren in Deutschland. Es gibt unter anderem Standorte in Freiburg, Jena und Berlin. Der Hauptsitz ist in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen). Dort arbeiten etwa 740 Menschen. Sie untersuchen unter anderem Blut-, Gewebe- oder Stuhlproben auf Krankheitserreger wie Pilze, Bakterien oder Viren. Zu den Kunden zählen niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser.