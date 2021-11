per Mail teilen

Der Labordienstleister Bioscientia in Ingelheim stößt nach eigenen Angaben bei den Corona-PCR-Tests an seine Kapazitätsgrenzen. Derzeit könne nicht mehr garantiert werden, dass Corona-Testergebnisse innerhalb von 48 Stunden nach Eingang im Labor zur Verfügung stünden. Bei einem Großteil der Tests sei das zwar noch der Fall, eine Garantie könne es aber nicht geben, sagte ein Unternehmenssprecher. Treffen könnte das insbesondere Flugreisende oder andere, die nicht aus medizinischen Gründen einen PCR-Test bräuchten. Die Aufträge von Krankenhäusern oder dem öffentlichen Gesundheitsdienst gingen dann vor. Die neue Omikron-Variante des Corona-Virus wurde nach Angaben des Sprechers in Ingelheim bisher nicht nachgewiesen. Allerdings werden derzeit nur etwa fünf Prozent der positiven Tests vollständig sequenziert. Das könnte sich ändern, wenn es bald einen spezifischen und damit weniger aufwendigen Test für diese Variante gebe.