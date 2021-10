Biontech-Gründer erhalten spanischen Prinzessin-von-Asturien-Preis

per Mail teilen

Die Gründer des Mainzer Biotechnologieunternehmens Biontech Ugur Sahin und Özlem Türeci sind in Spanien mit dem Prinzessin-von-Asturien-Preis geehrt worden. Das deutsch-türkische Forscherehepaar teilte sich die als „spanische Nobelpreise“ bekannte Auszeichnung in der Sparte Forschung und Technik mit fünf weiteren Entwicklern von Corona-Impfstoffen. Die international renommierten Preise werden jedes Jahr in acht Kategorien von König Felipe VI. sowie der spanischen Thronfolgerin Leonor im nordspanischen Oviedo vergeben und sind mit jeweils 50.000 Euro dotiert.