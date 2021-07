Um die Forschung an neuen Krebstherapien voranzutreiben, übernimmt Biontech aus Mainz eine Produktionsstätte des US-Unternehmens Kite in Gaithersburg (USA).

Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech teilte mit, das sowohl die Forschungseinrichtungen als auch die Produktionsstätten des amerikanischen Unternehmens Kite im Bundesstaat Maryland übernommen werden. Ein entsprechender Vertrag werde bis Ende Juli unterschrieben.

Ergänzung zum Standort Idar-Oberstein

Damit würden die bereits bestehenden Produktionskapazitäten für die sogenannten Zelltherapien am Biontech-Standort Idar-Oberstein ergänzt, heißt es in einer Mitteilung. Zu díesen neuen Therapien zählten auch verschiedene Krebstherapie-Kandidaten. Neben der gesteigerten Produktionskapazität könne Biontech nun aber auch die Forschungsprogramme beschleunigen und erhalte leichteren Zugang zu klinischen Studien in den USA.

Entwicklung der individuellen Krebstherapien vorantreiben

"Die Entwicklung von individualisierten Krebstherapien ist das Herzstück von Biontech", sagte Ugur Sahin, der Mitbegründer von Biontech, dass als erstes Unternehmen weltweit einen Impfstoff gegen Corona auf den Markt gebracht hatte. "Wir wollen die Entwicklung in diesem Bereich federführend vorantreiben", so Sahin weiter.

Ugur Sahin SWR

Alle Kite-Mitarbeiter in Gaithersburg erhielten einen neuen Arbeitsvertrag, so das Mainzer Unternehmen in seiner Mitteilung. Außerdem will Biontech weitere Investitionen am neuen Standort tätigen und noch mehr Mitarbeiter einstellen.