Der Corona-Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech soll bald erstmals auch in Südamerika direkt hergestellt werden. Gemeinsam mit US-Partner Pfizer kündigte Biontech am Donnerstag eine Zusammenarbeit mit der brasilianischen Pharmafirma Eurofarma zur Herstellung und Auslieferung des Impfstoffs in Südamerika an. Eurofarma soll den Impfstoff aus Werken in den USA beziehen und mit der Herstellung der fertigen Impfdosen im kommenden Jahr beginnen.