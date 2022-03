BioNTech-Gründer baut Abteilung für mRNA-basierte Krebstherapie auf

per Mail teilen

Der Mitbegründer des Impfstoff-Entwicklers BioNTech, Ugur Sahin, baut am Helmholtz-Institut "HI-TRON" in Mainz eine wissenschaftliche Abteilung für mRNA-basierte Krebs-Immuntherapie auf. Spezielle Botenmolekülen (mRNA) sollen dabei das Immunsystem anregen, um den Krebs zu bekämpfen. Der große Vorteil dieses Ansatzes sei, dass er vergleichsweise einfach und schnell die Herstellung hochgradig individualisierter Tumorimpfstoffe ermögliche, teilte das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg (DKFZ) mit. BioNTech verwendet die mRNA-Technik bereits bei seinem Corona-Vakzin.

Im "HI-TRON" in Mainz arbeiten das Deutsche Krebsforschungszentrum Heidelberg, die Universitätsmedizin Mainz und die Johannes Gutenberg-Universität zusammen. Sahins Frau, Özlem Türeci, hat am "HI-TRON" eine Professur übernommen, die sich vor allem der Entwicklung personalisierter Krebstherapien widmet. Die Abkürzung "HI-TRON" steht für Helmholtz-Institut für Translationale Onkologie Mainz.