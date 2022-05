BioNTech plant Impfstoff-Zulassung für Kleinkinder

Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech will jetzt auch eine Zulassung seines Corona-Impfstoffs für Kleinkinder beantragen. Hintergrund sind neue Studienergebnisse.

BioNTech-Chef Ugur Sahin teilte am Montag mit, dass das Unternehmen die nötigen Unterlagen für eine Notfallzulassung in den USA noch in dieser Woche einreichen werde. Das Antragsverfahren dort läuft bereits seit Februar. Einreichungen bei der EU-Arzneimittelbehörde EMA und anderen Behörden weltweit sollen in den kommenden Wochen folgen.

Impfstoff offenbar hochwirksam bei Kleinkindern

BioNTech und sein US-Partner Pfizer veröffentlichten am Montag Studiendaten, wonach ihr Corona-Impfstoff hochwirksam bei Kleinkindern in der Altersgruppe zwischen sechs Monaten und fünf Jahren ist. Das Präparat müsse in drei Dosen verabreicht werden - in einem Umfang von je drei Mikrogramm. Das entspricht einem Zehntel der Dosis für Erwachsene.

Die Wirksamkeit lag laut ersten Schätzungen bei 80,3 Prozent und ist damit hoch. Die Studie sei in einer Zeit durchgeführt worden, in der die hochansteckende Omikron-Variante vorgeherrscht habe. Die Impfungen seien gut vertragen worden, die Nebenwirkungen mild bis moderat gewesen, hieß es.

Vakzin bislang nur für Kinder ab fünf freigegeben

Bislang ist der Corona-Impfstoff von BioNTech in der EU und den USA nur zum Einsatz bei Kindern ab fünf Jahren freigegeben. Sie erhalten zwei Dosen wie Jugendliche ab zwölf Jahren und die Erwachsenen, allerdings in einer niedrigeren Dosis von zehn Mikrogramm - ein Drittel der Erwachsenendosis. Die Dosierung für unter Fünfjährige ist mit drei Mikrogramm nochmals deutlich niedriger.

In Deutschland gibt es rund vier Millionen Kinder unter fünf Jahren. Wie viele Eltern ihre Kleinkinder gegen Covid-19 impfen lassen werden, ist nicht klar. Von den Fünf- bis Elfjährigen sind in Deutschland knapp 20 Prozent vollständig geimpft, in den USA sind es 29 Prozent. Für gesunde Kinder besteht nur ein geringes Risiko für eine schwere Covid-Erkrankung, die Infektion verläuft bei ihnen meist symptomlos und meist milder als bei Erwachsenen.