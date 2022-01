BioNTech entwickelt Impfstoff gegen Gürtelrose

per Mail teilen

Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech hat mit seinem US-Partner Pfizer eine weitere Partnerschaft vereinbart. Wie beide Unternehmen mitteilten, wollen sie gemeinsam einen mRNA-Impfstoff gegen Gürtelrose entwickeln. Es ist die dritte Partnerschaft der beiden Unternehmen auf dem Feld der Infektionserkrankungen: Vor der Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Coronaimpfstoffs war BioNTech bereits 2018 eine Forschungskooperation mit dem amerikanischen Pharmariesen eingegangen, um einen Grippeimpfstoff zu entwickeln.

Nun wollen beide erstmals die mRNA-Technologie auch gegen Gürtelrose einsetzen. Daran erkranken in Deutschland rund 300.000 Menschen im Jahr, fünf Prozent davon schwer. Es gibt bereits eine Standardimpfung mit einem inaktivierten Impfstoff in zwei Dosen. Die klinischen Studien für den neuen mRNA-Impfstoff sollen nach Angaben von Biontech in der zweiten Hälfte 2022 beginnen. Die Entwicklungskosten wollen sich die beiden Unternehmen teilen, ebenso wie die Bruttogewinne aus zukünftigen Produktverkäufen.