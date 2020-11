per Mail teilen

Im Rennen um einen Impfstoff zum Schutz gegen eine Covid-19-Erkrankung scheinen das Mainzer Unternehmen Biontech und sein Partner Pfizer einen Schritt weiter: Tests zeigten, dass der Corona-Impfstoff wirksam sei.

Wie die beiden Unternehmen mitteilen, liegt eine erste Zwischenanalyse der entscheidenden Untersuchungsphase, der klinischen Phase 3, vor. Demnach bietet der Impfstoffkandidat von Biontech in dieser ersten Zwischenanalyse einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19. Nach Angaben von Biontech-Chef Ugur Sahin war knapp die Hälfte der Probanden, denen man den Impfstoff verabreicht habe, 65 Jahre alt oder älter. Daraus könne man schließen, dass der Impfstoff auch Personen aus dieser Risikogruppe schütze.

Schwerwiegende Nebenwirkungen wurden Sahin zufolge bislang nicht beobachtet. Allerdings könne man ein endgültiges Fazit erst nach zwei Jahren ziehen. Bis dahin werde man Daten zur Verträglichkeit in einer Datenbank sammeln und diese der Wissenschaft zugänglich machen.

"Ein besonderer Tag für die Wissenschaft" Dr. Albert Bourla, CEO Pfizer

Schon kommende Woche könnten genügend Daten vorliegen, um in den USA eine erste Zulassung zu beantragen. Die Zwischenanalyse sei von einem externen, unabhängigen Komitee gemacht worden. Nach bisherigen Erkenntnissen muss der Corona-Impfstoff zweimal verabreicht werden, ein Schutz bestehe dann nach 28 Tagen. Wie lange dieser anhalte, werde man aber erst in den kommenden Monaten und Jahren herausfinden, so Biontech-Chef Sahin.

Entwicklung des Corona-Impfstoffs in Lichtgeschwindigkeit

Der Impfstoff war von Biontech im Projekt "Lightspeed" (Lichtgeschwindigkeit) seit Mitte Januar entwickelt worden. Die für eine Zulassung entscheidende Phase-3-Studie begann Ende Juli in verschiedenen Ländern.

Inzwischen haben mehr als 43.500 Menschen mindestens eine der beiden Impfungen bekommen, die im Abstand von drei Wochen verabreicht werden. Dabei wird auch geprüft, in welchem Maß die Impfung nicht nur vor Covid-19 schützt, sondern auch vor schweren Verläufen der Krankheit.

Experten beeindruckt

Nach der Verkündung der Studienergebnisse zeigten sich unabhängige Experten beeindruckt. "Ehrlich gesagt ist das die beste Nachricht, die ich seit dem 10. Januar erhalten habe", erklärte beispielsweise der Virologe Florian Krammer von der Icahn School of Medicine in New York.

Der Infektiologe Gerd Fätkenheuer von der Uniklinik Köln spricht von "großartigen und vielversprechenden Daten". "Ich denke, das wird unseren Umgang mit der Pandemie entscheidend beeinflussen und ich hoffe, dass rasch große Mengen des Impfstoffes zur Verfügung stehen werden." Bernd Salzberger vom Universitätsklinikum Regensburg rechnet mit einer baldigen Zulassung. Allerdings geben Experten auch zu bedenken, dass die Daten zunächst nur aus einer Pressemitteilung stammen und nicht aus einer wissenschaftlichen Publikation. So fehlten etwa Daten zum Schutzeffekt in bestimmten Altersgruppen.

Bundesgesundheitsminister: Ermutigende Ergebnisse von Biontech und Pfizer

Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Fortschritte von Biontech und Pfizer als "sehr ermutigend" bezeichnet. Spahn sagte, die Ergebnisse zeigten, dass dieser Impfstoff einen Unterschied mache. Es freue ihn sehr, dass ein deutsches Unternehmen zu den ersten mit solchen Erfolgen zähle. Gleichwohl müssten natürlich weitere Erfahrungen abgewartet werden.

50 Millionen Impfstoff-Dosen noch in diesem Jahr?

Biontech und Pfizer rechnen damit, noch in diesem Jahr weltweit bis zu 50 Millionen Impfstoff-Dosen bereitstellen zu können, im kommenden Jahr kalkulieren sie mit bis zu 1,3 Milliarden Dosen. Zwar haben schon Länder wie Russland, China und kürzlich erst Bahrain Impfstoffe mit Einschränkungen freigegeben und impfen damit bereits Teile der Bevölkerung. Aber wie gut diese Impfungen tatsächlich schützen und welche Nebenwirkungen sie haben können, ist derzeit weitgehend offen.