Das Mainzer Biotechnologie-Unternehmen Biontech stellt am Hauptstandort in Mainz neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. 70 neue Stellen sind in Mainz ausgeschrieben.

Gesucht werden nach Firmenangaben vor allem Ingenieurinnen und Ingenieure sowie IT-Fachkräfte, aber auch Leute für verschiedene Laboraufgaben und Forschungsprojekte. Ausgeschrieben sind in Mainz zum Beispiel Stellen für den Bereich Biomedizin und Datenwissenschaft. Langfristig könnten in Mainz 2.000 neue Stellen geschaffen werden, so das Unternehmen.

Biontech will an verschiedenen Standorten weltweit zurzeit insgesamt rund 500 zusätzliche Stellen quer durch alle Abteilungen schaffen. Unter anderem soll ein eigenes Vertriebsteam mit Sitz in Berlin aufgebaut werden, das zugelassene Produkte selbst vermarktet. In den vergangenen eineinhalb Jahren hat Biontech seine Beschäftigtenzahl von 1.300 auf etwa 2.000 gesteigert.

Forschung an Krebstherapien

Biontech ist vor allem bekannt für seinen Corona-Impfstoff, den es zusammen mit dem US-Konzern Pfizer entwickelt hat. Die Mainzer Firma forscht zudem vor allem an neuen Krebstherapien. Unter anderem hat sie dem "Schwarzen Hautkrebs" und Lungenkrebs den Kampf angesagt. Auch gegen Malaria soll ein Impfstoff entwickelt werden.

Corona-Impfstoff sorgt für Milliarden-Gewinne

Grund für die Expansion der Mainzer Firma Biontech ist und bleibt aber der enorme Erfolg durch die Entwicklung des Corona-Impfstoffes Comirnaty. Er sorgte und sorgt für volle Kassen bei dem Unternehmen. Nachdem lange Zeit nur rote Zahlen geschrieben wurden, macht Biontech jetzt Gewinne in Milliardenhöhe.