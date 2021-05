Mit der Entwicklung des ersten Corona-Impfstoffs ist dem Mainzer Unternehmen Biontech der große Wurf gelungen. Das Unternehmen will sich in Mainz vergrößern - wie genau das passieren soll, wird heute vorgestellt.

Seit 2011 hat das Pharmanunternehmen Biontech seinen Hauptsitz auf dem Gelände der Generalfeldzeugmeister-Kaserne (GFZ) in der Mainzer Oberstadt. Seit dem hat sich das Unternehmen an diesem Standort immer weiter vergrößert. Zusammen mit dem US-Pharmaunternehmen Pfizer brachte Biontech den weltweit ersten Corona-Impfstoff auf den Markt. Zudem ist Biontech Vorreiter auf dem Gebiet der Krebs-Immuntherapie. Dadurch habe das Unternehmen weltweite Anerkennung und Aufmerksamkeit bekommen, so die Stadt Mainz. Deswegen rücke auch die Stadt als Wissenschafts- und Forschungsstandort weiter in den Fokus.

Pläne für GFZ-Gelände für Biontech überarbeitet

Anfang des Jahres war deswegen der städtebauliche Entwurf für das Gebiet der ehemaligen GFZ-Kaserne nochmals mit der Biontech abgestimmt worden. Dabei ging es vor allem darum, dass das Unternehmen sich in Mainz weiter entwickeln und wachsen kann. Es sollen weitere Büros und Labors entstehen. Die Stadt beschloss, die Rahmenplanung für das Kasernengelände anzupassen. Dieses weiterentwickelte Konzept werden Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD), Baudezernentin Marianne Grosse (SPD) und Biontech-Vertreter am Dienstagmittag nun erläutern.

Stadt will Biontech in Mainz halten

Ursprünglich waren auf dem Gelände der GfZ-Kaserne mindestens 500 Wohnungen geplant. Sie sollten entstehen, sobald die Bundeswehr 2022 das Gelände verlassen und auf die Flächen der Kurmainz-Kaserne in Mainz-Hechtsheim umgezogen ist. Die Stadt hatte sich dann aber dafür entschieden, Biontech bei seinen Expansionswünschen zu unterstützen.

"Die Landeshauptstadt weiß, welches Juwel sie in ihren Stadtgrenzen birgt und wir sind stolz darauf"

Allerdings werde Biontech nicht auf dem gesamten rund zehn Hektar großen Kasernen-Gelände wachsen. An den beiden anderen Standorten des weltweit beachteten Unternehmens in Mainz gebe es auch noch Wachstumsmöglichkeiten.