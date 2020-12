per Mail teilen

Das Mainzer Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer haben Antrag auf bedingte Zulassung für ihren COVID-19-Impfstoff bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) eingereicht.

Die für die Beurteilung und Überwachung von Arzneimitteln zuständige Agentur der Europäischen Union bestätigte den Eingang des Antrags vom Montag. Biontech und Pfizer haben nach eigenen Angaben neben den Einreichungen bei der EMA, der FDA in den USA und der MHRA im Vereinigten Königreich bereits weltweit zusätzliche Einreichungen initiiert, einschließlich in Australien, Kanada und Japan. Weitere Anträge bei anderen Zulassungsbehörden seien in Kürze geplant.

Der Impfstoff-Kandidat BNT162b2 zeigte nach Angaben der Unternehmen in der Phase-3-Studie einen 95-prozentigen Impfschutz gegen das Coronavirus. Bislang wurden keine schwerwiegenden Nebenwirkungen festgestellt.

Der Antrag vervollständigt den am 6. Oktober 2020 mit präklinischen und den bis dahin vorhandenen chemisch-pharmazeutischen Daten begonnenen Einreichungsprozess, der mit klinischen Daten aus den laufenden Studien von Pfizer und Biontech ergänzt wurde.

"Als Unternehmen mit Sitz im Herzen Europas ist der heutige Meilenstein für uns immens wichtig, da wir uns weiterhin darum bemühen, eine weltweite Verteilung nach der potenziellen Zulassung von BNT162b2 zu ermöglichen." Ugur Sahin, CEO und Mitbegründer von Biontech.

Einsatz des Impfstoffes schon vor Jahresende in Europa?

Falls die EMA zu dem Schluss komme, dass die Vorteile des Impfstoffkandidaten zum Schutz gegen COVID-19 mögliche Risiken überwiegen, werde die Behörde die Erteilung einer bedingten Marktzulassung empfehlen. Dies könnte laut Biontech und Pfizer den Einsatz von BNT162b2 bereits vor Ende 2020 in Europa ermöglichen.