Der Mainzer Corona-Impfstoffhersteller Biontech hat über 1,1 Milliarden Euro Gewinn gemacht. Bringt das der Stadt Mainz nun höhere Steuereinnahmen?

Die Zahlen, die Biontech am Montag veröffentlichte, konnten sich sehen lassen: Im ersten Quartal 2021 setzte das Pharmaunternehmen rund 2,05 Milliarden Euro um. Unter dem Strich blieb Biontech so ein Gewinn von über 1,1 Milliarden Euro. Vor einem Jahr verbuchte das Mainzer Biotechnologie-Unternehmen noch einen Verlust von rund 53 Millionen Euro.

Ampullen mit dem Corona-Impfstoff von Pfizer/BioNTech (Archivbild). AFP

Impfstoff ein weltweiter Erfolg

Hintergrund dieses Gewinnsprungs ist natürlich die Entwicklung des erfolgreichen Corona-Impfstoffes. Vor einem Jahr schlugen noch die enormen Entwicklungskosten des mRNA-Vakzins zu Buche, was zu einem deutlichen Minus in der Biontech-Kasse führte.

Gewinn- und Verlustrechnung

Der Finanzdezernent der Stadt Mainz, Günter Beck (Bündnis90/Die Grünen), freut sich über die Quartalszahlen des Unternehmens, das seinen Firmensitz an der Mainzer Goldgrube hat. Dies sei ein Riesengewinn, so Beck. Ob die Stadt nun aber einen - so Beck wörtlich - Goldregen aus der Gewerbesteuer bekäme, könne er nicht sagen. Das unterliege dem Steuergeheimnis. Außerdem hinge das davon ab, wie viele Verluste der vergangenen Jahre mit den Gewinnen verrechnet würden.

Zuletzt war bekannt geworden, dass die EU weitere 1,8 Milliarden Impfstoff-Dosen von Biontech kauft. Außerdem will das Mainzer Unternehmen nach Südostasien expandieren.

Biontech als Mainzer Aushängeschild

Der Mainzer Wirtschaftswissenschaftler Markus Hehn bezeichnet die Entwicklung von Biontech als phänomenal. Das Pharmaunternehmen sei für Mainz ein absolutes Aushängeschild. Biontech stärke die Stadt als Forschungsstandort, und das könne auch andere Biotechnologie-Unternehmen oder Start-Ups nach Mainz ziehen.