Das Mainzer Pharmaunternehmen Biontech rechnet damit, dass sein Corona-Impfstoff bald für Kinder zugelassen wird. Ein entsprechender Antrag werde voraussichtlich "in den nächsten Tagen" gestellt.

Das sagte eine Sprecherin von Biontech der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet, dieser Antrag solle am kommenden Mittwoch eingereicht werden. Die Prüfung eines Zulassungsantrags für Corona-Impfstoffe bei der europäischen Zulassungsbehörde EMA dauert in der Regel wenige Wochen. Bislang können in Deutschland Kinder nicht geimpft werden.

"Wir haben die Studiendaten für die 12- bis 15-Jährigen in den USA für die bedingte Zulassung eingereicht", so Sahin im "Spiegel". Studien zeigten eine hohe Wirksamkeit und Verträglichkeit.

Das Vakzin könnte schon in wenigen Wochen für Kinder einsatzbereit sein - und damit sehr viel früher als erwartet. Bereits im Juni könnte der Biontech-Impfstoff ab zwölf Jahren etwa in der EU zugelassen werden, im Herbst dann auch für alle jüngeren Kinder ab sechs Monaten. "Wir glauben, dass es jetzt schnell gehen kann", sagte der Biontech-Chef.

Gesundheitsminsiter Spahn zuversichtlich bei Mainzer Impfstoff

Ähnlich äußerte sich auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auf einer Pressekonferenz in Berlin: "Spätestens in den Sommerferien werden wir die über Zwölfjährigen impfen können, wenn die Zulassung da ist." Er rechne mit einer "zügigen Zulassung".

Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, verwies auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Spahn auf die Gefahren des Coronavirus gerade auch für Kinder. Das so genannte Long-Covid-Syndrom, also das dauerhafte Auftreten von Symptomen wie Erschöpfung und Atemproblemen nach einer Infektion, trete auch bei Kindern auf, sagte Wieler.

"Gute Verträglichkeit, 100-prozentige Wirksamkeit"

Ende März hatten Biontech und sein US-amerikanischer Partner Pfizer von sehr hohen Antikörper-Antworten aus der Zulassungsstudie bei 12- bis 15-Jährigen berichtet. Der Impfstoff sei gut vertragen worden und habe eine Wirksamkeit von 100 Prozent gegen Covid-19 geboten.

Die Nebenwirkungen hätten jenen in der Altersgruppe von 16 bis 25 Jahren entsprochen, erklärten die Unternehmen. Die Gesundheit der knapp 2.300 Teilnehmer der Studie in den USA würden aus Sicherheitsgründen noch bis zu zwei Jahre nach dem Erhalt der ersten Impfdosis beobachtet, hieß es weiter.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Anfang April hatten die Impfstoffpartner Biontech und Pfizer die Notfallzulassung für die Altersgruppe ab zwölf Jahren in den USA eingereicht. Sowohl in den USA als auch in der EU ist der Impfstoff bisher für Menschen ab 16 Jahren zugelassen.

Tests auch schon bei Babys

Die Mainzer und der US-Konzern Pfizer testen inzwischen das Vakzin auch bei Kindern ab dem sechsten Lebensmonat bis zum 11. Lebensjahr. Im März wurden die ersten Kinder in dieser Studie geimpft. "Im Juli könnten erste Ergebnisse für die Fünf- bis Zwölfjährigen, im September für die jüngeren Kinder vorliegen, die Auswertung dauert etwa vier bis sechs Wochen", sagte Sahin. "Wenn alles gut geht, können wir, sobald die Daten ausgewertet sind, in verschiedenen Ländern den Antrag auf Zulassung des Impfstoffs für alle Kinder der jeweiligen Altersgruppe einreichen."

Impfstoff für Kinder ganz oben auf der Prioritäten-Liste

Sahin und die Biontech-Chefmedizinerin Özlem Türeci hatten dem "Spiegel"-Bericht zufolge persönlich die Erprobung und Zulassung des Impfstoffs für Kinder zur Priorität gemacht, nachdem aggressivere Cornavirus-Mutanten zu grassieren begannen. Die Zielsetzung lautete demnach, vor dem nächsten Winter müsse der Impfstoff für alle Kinder ab dem Kindergartenalter erprobt sein.

Am Mittwoch hatte Sahin bei einer Pressekonferenz in Berlin gesagt, dass der Corona-Impfstoff seiner Firma auch gegen die in Indien grassierende Corona-Mutation wirken dürfte. Das Vakzin von Biontech/Pfizer war im Dezember als erster Corona-Impfstoff überhaupt in der EU für Erwachsene zugelassen worden.

Biontech prüft derzeit auch mögliche Fälle von Herzmuskelentzündungen nach Corona-Impfungen. Zuletzt waren derartige Fälle in Israel bekannt geworden.