Das Mainzer Unternehmen Biontech bereitet sich darauf vor, seinen Corona-Impfstoff in großen Mengen zu produzieren. Dafür will es ein Werk im hessischen Marburg kaufen.

Das Werk will Biontech dem schweizer Pharmakonzern Novartis abkaufen. Dort sollen jährlich bis zu 750 Millionen Impfdosen hergestellt werden, monatlich rund 60 Millionen. Nach Angaben des Unternehmens soll die Anlage in Marburg der größte Produktionsstandort von Biontech werden. Auch in Mainz und in Idar-Oberstein wird der potentielle Impfstoff hergestellt, bislang nur für die Zulassungsstudie.

Traditionelles Werk mit erfahrenen Mitarbeitern

Biontech rechnet damit, dass das Werk Anfang des kommenden Jahres den Betrieb aufnehmen kann. Geräte für die Produktion von biotechnologischen Arzneimitteln seien vorhanden und außerdem ein erfahrenes Team mit 300 Mitarbeitern.

Novartis habe in den vergangenen 15 Jahren kontinuierlich in das Werk investiert und es weiterentwickelt. Die sogenannten Behringwerke wurden 1904 von Emil von Behring gegründet, der das Gegengift für Diphtherie und Tetanus entwickelte. 1901 erhielt er den Nobelpreis für Medizin und finanzierte mit dem Preisgeld die Produktionsstätte.

Covid-19-Impfstoff soll weltweit geliefert werden

"Mit dem Kauf des Werks zeigt Biontech sein Engagement dafür, nach der Zulassung weltweit einen potentiellen Impfstoff zu liefern", so Dr. Sierk Poetting, Finanzvorstand und Betriebsleiter bei Biontech. Derzeit sind Biontech und Pfizer in der entscheidenden Testphase ihrer Corona-Impfstudie. Es nehmen etwa 30.000 Probanden in Europa, den USA, Südamerika und China teil.

Heute will Biontech seinen Produktionsplan für den Covid-19-Impfstoff bekannt geben.