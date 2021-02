Mit der Firma Biontech hat die Stadt Mainz ein weiteres Unternehmen von weltweitem Ruf. Es wird bereits expandiert und gebaut, nun haben Stadt und Biontech ein weiteres Gelände im Blick.

Der Corona-Impfstoffhersteller Biontech soll in Mainz so schnell wie möglich weiter mehr Platz bekommen. Wie die Stadt Mainz auf SWR-Anfrage mitteilt, wird das Gelände der ehemaligen Generalfeldzeugmeister-Kaserne (GFZ) schneller geräumt, als bisher angenommen. Bereits im kommenden Jahr werde das Gelände frei, hießt es von der Stadt. Dann werde man das etwa zehn Hektar große Grundstück in der Oberstadt kaufen und anschließend einen Bebauungsplan aufstellen. Darin seien dann auch die Bedürfnisse von Biontech umfassend enthalten. Die Generalfeldzeugmeister-Kaserne grenzt an die Firmenzentrale von Biontech. Die Stadt tue alles, um das Unternehmen in Mainz zu halten, so Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD).

Biontech expandiert bereits

Biontech hat offenbar bereits einen größeren Flächenbedarf angemeldet, als bisher geplant. Die Firma ist noch an zwei weiteren Standorten in Mainz aktiv. Im Heilig-Kreuz-Viertel wurde bereits mit einem Neubau begonnen, im Gewerbegebiet in Hechtsheim hat Biontech eine Halle gekauft, dort soll nach SWR-Informationen geforscht und produziert werden. In einem Werk in Marburg (Hessen) wird Biontech ab Ende Februar den Corona-Impfstoff herstellen.

Bekenntnis zum Standort Mainz

Ugur Sahin, Mitbegründer des Mainzer Corona-Impfstoffentwicklers, hatte sich im Dezember zum Standort Mainz bekannt. In der Landeshauptstadt arbeiten derzeit etwa 1.300 Menschen bei dem Biotechnologie-Unternehmen.