In Großbritannien haben die Massenimpfungen mit dem Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer begonnen. Als erster Mensch der Welt wurde eine 90-jährige Britin geimpft.

Margaret Keenan erhielt die Spritze mit dem vom Mainzer Unternehmen Biontech und seinem amerikanischen Partner Pfizer entwickelten Corona-Impfstoff am Dienstagmorgen in einem Krankenhaus in Coventry. Sie fühle sich sehr bevorzugt und betrachte die Impfung als vorzeitiges Geburtstagsgeschenk, sagte die Seniorin. Sie könne demnächst seit fast einem Jahr wieder Freunde und Verwandte treffen. Ihre Landsleute rief Keenan dazu auf, sich ebenfalls impfen zu lassen: "Wenn ich sie in meinem hohen Alter bekommen kann, können Sie es auch."

Zur Zielgruppe gehören auch die 94-jährige Queen Elizabeth II. und ihr 99-jähriger Mann, Prinz Philipp. Laut einem Bericht der "Sunday Times" wollen sie sich frühzeitig impfen lassen, um ein "mächtiges Gegengewicht zur Bewegung der Impfgegner" zu bieten.

Gefährdete Gruppen werden priorisiert

Gleichzeitig baten die Behörden die Öffentlichkeit um Geduld. Die meisten müssten noch einige Zeit auf eine Impfung warten. Die ersten 800.000 Dosen sollten für Impfungen von besonders gefährdeten Gruppen eingesetzt werden: Menschen über 80, die sich in Krankenhäusern befinden oder bereits Termine für Behandlungen haben. Das Vereinigte Königreich hatte vergangene Woche als erstes Land der Welt den Impfstoff genehmigt.

"V-Day" für flächendeckende Impfungen

In Anlehnung an den "D-Day" - den Tag der Landung der Westalliierten im von Deutschland besetzten Frankreich am 6. Juni 1944 - wurde der Beginn der Impfungen immer wieder als "V-Day" bezeichnet. Das "V" steht für "vaccination" (Impfung).

Impfkarte soll an zweiten Termin erinnern

Boxen mit Impfdosen waren seit dem Wochenende aus Belgien auf die englische Insel geliefert worden. Geimpft werden nach Angaben der britischen Regierung zuerst ältere Menschen, Personal in Pflegeheimen und gefährdetes medizinisches Personal. Sie erhalten eine Impfkarte als Nachweis und eine Erinnerung an den zweiten Impftermin rund drei Wochen später.

Liveblog: Corona in Rheinland-Pfalz Die aktuellsten Informationen zur Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz finden Sie in unserem Liveblog.

Zulassung in der EU bis Ende des Monats erwartet

Für die Europäische Union wird die Entscheidung über eine Zulassung des Impfstoffs noch in diesem Monat erwartet. Biontech und Pfizer haben zugesagt, dass der Impfstoff weltweit gerecht verteilt wird. In diesem Jahr produzieren sie nach eigenen Angaben 50 Millionen Impfstoffdosen, im kommenden seien 1,3 Milliarden geplant.