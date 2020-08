Das Mainzer Biopharma-Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer peilen an, noch in diesem Jahr für einen Corona-Impfstoff die Marktzulassung zu beantragen. Das teilte Biontech am Dienstag mit.

Sollten die Ergebnisse der groß angelegten klinischen Studie positiv ausfallen, könnte der Antrag auf Zulassung bereits im Oktober gestellt werden, heißt es von Seiten des Unternehmens. Die Studie umfasst 30.000 Teilnehmer im Alter zwischen 18 und 85 Jahren. Bei der Vorstellung der Quartalszahlen sagte Biontech-Vorstandschef Ugur Sahin, die Mitarbeiter hätten es geschafft, die Studie in Rekordzeit zu starten. Ob der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer bereits in diesem Jahr auf den Markt kommt, ist noch völlig offen. Video herunterladen (5,1 MB | MP4) Höhere Verluste Hohe Kosten für das Corona-Impfstoffprojekt haben den Verlust der Mainzer Firma Biontech nach eigenen Angaben in die Höhe getrieben. Der Nettoverlust betrug im zweiten Quartal 88,3 Millionen Euro nach 50,1 Millionen im Vorjahreszeitraum. Das habe auch daran gelegen, dass deutlich mehr Mitarbeiter eingestellt wurden. Erste Liefervereinbarungen geschlossen Falls der Wirkstoff gegen Covid-19 zugelassen wird, haben Biontech und Pfizer bereits Liefervereinbarungen mit Großbritannien, den USA, Japan und Kanada über mehr als 250 Millionen Impfstoffdosen geschlossen. Zusätzlich gibt es eine Option über weitere 500 Millionen Dosen. Nach Unternehmensangaben ist es theoretisch möglich, schon bis Ende 2020 Millionen von Covid-19-Impfstoffdosen zur Verfügung zu stellen. Das Mainzer Unternehmen Biontech ist seit Oktober 2019 an der der US-Tech-Börse Nasdaq notiert. Der Kurs legte seitdem erheblich zu. Es wird weltweit geforscht Die weltweite Pharmaindustrie forscht fieberhaft an Impfstoffen und Medikamenten gegen das Coronavirus. Laut WHO werden 28 potenzielle Impfstoffe bereits an Menschen getestet, sechs davon inzwischen in groß angelegten Studien mit tausenden Probanden.