Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA wird nach eigenen Angaben heute ihr Gutachten über den Corona- Impfstoff von Biontech und Pfizer vorlegen. Zugelassen ist der Impfstoff damit aber nicht automatisch.

Es wird zwar erwartet, dass die Behörde empfiehlt, das Mittel des Mainzer Unternehmens und seines US-Partners zuzulassen. Dem müssen aber noch die EU- Kommission und die einzelnen Mitgliedstaaten zustimmen.

Das wiederum gilt als Formsache. Nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) sollen die Impfungen in der EU zwischen dem 27. und dem 29. Dezember beginnen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und auch die rheinland-pfälzische Landesregieurng planen mit einem Impfstart am 27. Dezember.

"Wir haben noch keine Informationen von Biontech, wann genau die ersten Impfstofflieferungen in Rheinland-Pfalz eintreffen", sagte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Der Impfstoff werde von dem Mainzer Pharmaunternehmen an die zentrale Anlieferstelle des Landes gebracht und von dort aus entsprechend zu den einzelnen Impfzentren weitertransportiert.

Biontech-Impfstoff soll auch bei neuer Virusvariante wirken

Unterdessen zeigten sich Experten zuversichtlich, dass der Impfstoff auch gegen die neue Variante des Virus wirkt. Diese wurde in Großbritanninen festgestellt, Deutschland hatte daraufhin Flüge von dort untersagt.

Der Biontech-Pfizer-Impfstoff ist in mehreren Ländern - darunter die USA, Kanada und Großbritannien - bereits zugelassen. Über eine Zulassung des Impfstoffes des US-Unternehmens Moderna will die EMA am 6. Januar entscheiden.