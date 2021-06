per Mail teilen

Biontech arbeitet nicht nur am Impfstoff gegen Corona. Das Mainzer Unternehmen ist nun in die zweite Testphase für einen Krebsimpfstoff gestartet: Der erste Patient mit unheilbarem Hautkrebs habe das Mittel gespritzt bekommen.

Biontech teilte am Freitag mit, es habe erstmals einen Krebspatienten mit einem mRNA-Krebsimpfstoff behandelt. Der Krebsimpfstoff BNT111 werde in Kombination mit dem Krebsmedikament Libtayo in einer Phase-2-Studie bei inoperablem schwarzem Hautkrebs getestet. Ziel sei es, eine starke und präzise Immunantwort gegen Krebs auszulösen.

In der Studie mit insgesamt 120 Patienten werde die Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit von BNT111 in Kombination mit Libtayo zur Behandlung des Hautkrebses untersucht. Vier weitere Krebsimpfstoffe der Firma befänden sich in der klinischen Entwicklung.

Wie der zusammen mit Pfizer entwickelte Covid-19-Impfstoff nutzt auch das Biontech-Krebsmittel die neuartige Boten-RNA(mRNA)-Technologie, die den menschlichen Zellen die Information zur Produktion von Proteinen und damit zur Bekämpfung der Krankheitserreger vermittelt.

Krebs "schlimmere Bedrohung als Corona"

"Unsere Vision ist es, die Stärke der körpereigenen Abwehrmechanismen gegen Krebs und Infektionskrankheiten zu nutzen", erklärte Özlem Türeci, Mitgründerin und medizinische Geschäftsführerin bei Biontech. "Wir konnten bereits das Potenzial von mRNA-basierten Impfstoffen im Einsatz gegen COVID-19 verdeutlichen." Es dürfe nicht vergessen werden, dass Krebserkrankungen ebenfalls eine große Bedrohung für die globale Gesundheit darstellten, so Türeci. Diese sei "sogar weitaus schlimmer ist als die derzeitige Pandemie".

In der frühen klinischen Untersuchung seien für BNT111 bereits "ermutigende erste Ergebnisse" festgestellt worden. "Die Behandlung des ersten Patienten in unserer Phase-2-Studie ermutigt uns, unser ursprüngliches Ziel, das Potenzial von mRNA-basierten Impfstoffen für die Behandlung von Krebspatienten, weiter zu verfolgen und zu verwirklichen", sagte Türeci.

Aktuell mehrere Studien gegen Krebs

Das zuständige Paul-Ehrlich-Institut rechnet damit, dass es in Deutschland in frühestens fünf Jahren eine erste Zulassung für mRNA-Impfstoff gegen Krebs gibt. Aktuell werden 17 klinische Studien gegen Lungen-, Prostata- oder Hautkrebs dazu durchgeführt.