Die Welt hofft, dass so schnell wie möglich ein Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden wird. Eine klinische Studie der Mainzer Firma Biontech könnte bald starten.

Biontech hat nach eigenen Angaben "rapide Fortschritte" bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus gemacht. Es gehe um die Immunisierung und Prävention von Covid-19-Infektionen, so das Unternehmen mit Sitz in der Mainzer Oberstadt. Biontech warte nun auf die Genehmigung des Paul-Ehrlich-Instituts. Das Bundesinstitut für Impfstoffe und Arzneimittel werde möglicherweise schon in der kommenden Woche oder sogar noch in dieser darüber entscheiden.

Bislang werden in Deutschland nur Medikamente zur Therapie von Covid 19-Erkrankten getestet, aber keine Impfstoffe. Vorgeschrieben sei, dass die Studie von unabhängigen Instituten durchgeführt werde, so eine Biontech-Sprecherin. Weitere Untersuchungen sollen dann in den USA und China folgen.

Spezialisten für Immuntherapien

Biontech arbeitet mit dem chinesischen Unternehmen Fosun Pharma und dem US-Konzern Pfizer zusammen. Die Mainzer sind spezialisiert auf Immuntherapien für Krebs und andere schwere Krankheiten.

Biontech wäre das erste deutsche Unternehmen, das vom Paul-Ehrlich-Institut eine Zulassung für eine klinische Studie mit einem potentiellen Corona-Impfstoff erhalten würde. Weltweit laufen bereits vier Studien.