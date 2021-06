per Mail teilen

Auf der Hauptversammlung des Mainzer Unternehmens Biontech gab es viele gute Nachrichten: Das Unternehmen verdient Milliarden mit dem Corona-Impfstoff und der Vorstand kündigte weitere "Meilensteine" an.

Zwar konnte die Hauptversammlung des Mainzer Unternehmens Biontech an diesem Dienstag wegen Corona nur online stattfinden, doch auch so merkte man: Die Stimmung bei Vorstand und Aktionären ist bestens. Das Unternehmen schreibt nach vielen Jahren roter Zahlen zwei Jahre nach dem Börsengang Milliardengewinne. Und die Erfolgsgeschichte des Mainzer Biotechnologie-Unternehmens soll nach Willen von Gründer und Vorstand, Ugur Sahin, weitergehen.

Corona-Impfstoff von Biontech für den asiatischen Markt

Auf der Hauptversammlung beschrieb er seinen Aktionären das Unternehmen als "Schmiede für die Immuntherapie". Zusammen mit dem US-Partner Pfizer sei geplant, in diesem Jahr noch drei Milliarden Corona-Impfdosen zu produzieren. Im nächsten Jahr soll diese Zahl noch einmal gesteigert werden. Mindestens 50 Prozent davon will Biontech selbst produzieren. Von Singapur aus soll der asiatische Markt versorgt werden. Eine Zulassung des Impfstoffes in China stehe bevor.

Der Biontech-Chef ist überzeugt, dass sein Corona-Impfstoff auch gegen die zuletzt aufgetretenen Virus-Varianten wie die Delta-Variante wirkt. "Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass eine Anpassung unseres Impfstoffs an kursierende Varianten notwendig ist", so Sahin. Allerdings geht er davon aus, dass eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 notwendig sein wird, noch sei aber nicht klar, wie oft.

Was ist der mRNA-Imfpstoff? Der von Biontech und Pfizer entwickelte Impfstoff BNT162b2 und das Moderna-Serum beruhen auf einer neuen Technologie. Sie sind sogenannte mRNA-Impfstoffe. Diese Impfstoffe enthalten kein Virus, sondern sogenannte Boten- oder messenger-RNA. Mit mRNA-Impfstoffen (messenger-RNA, deutsch Boten-RNA) gibt es schon seit einigen Jahren Erfahrungen aus Tierversuchen und aus klinischen Studien mit Menschen. Entsprechende Impfstoffe, die jetzt zum Einsatz kommen, werden von Experten als sehr sicher eingestuft.

Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Corona-Varianten wird ständig getestet

Biontech arbeite an flexiblen Verfahren in den Bereichen Technologie, Produktion und Zulassung. Um vorbereitet zu sein und schnell reagieren zu können, falls eine dritte Dosis zur Auffrischung oder eine Anpassung an einen neuen Virusstamm erforderlich werden sollte, analysiere Biontech ständig die Wirksamkeit des Impfstoffs, erklärte Sahin.

Biontech-Forschung bei Krebsmedikamenten vielversprechend

Doch Biontech forscht auch weiter an anderen Medikamenten, unter anderem gegen Multiple Sklerose, vor allem aber gegen Krebs. 14 Medikamente würden derzeit in klinischen Studien getestet, vor allem gegen Haut- und Brustkrebs. Sahin sprach von klinischen Meilensteinen, die bevorstünden.

Keine Dividende für Biontech-Aktionäre

Dies alles sei nicht ohne die rund 2.000 Mitarbeitenden möglich gewesen, so Sahin auf der Hauptversammlung. Diese hätten Tag und Nacht für den Erfolg des Unternehmens gearbeitet, dies habe zu einem Milliardengewinn geführt.

Auf eine Dividende müssen die Aktionäre dennoch verzichten, die Gewinne werden zum Ausbau des Unternehmens verwendet, wie für neue Anlagen und Forschung und Entwicklung.