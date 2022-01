Unimedizin verleiht BioNTech-Gründern Ehrenring

Das Gründerpaar des Mainzer Unternehmens BioNTech, Özlem Türeci und Ugur Sahin, wird mit dem Ehrenring der Universitätsmedizin Mainz ausgezeichnet. Wie die Unimedizin mitteilt, werden Türeci und Sahin damit für ihre besonderen wissenschaftlichen Verdienste gewürdigt. Der Ehrenring sei die höchste Auszeichnung, die die Unimedizin an ihre Professorinnen und Professoren vergeben könne. BioNTech-Mitbegründer Christoph Huber werde gleichzeitig die Ehrendoktorwürde verliehen. Die Verleihungen werden am 3. Februar im Mainzer Staatstheater gefeiert. Bereits am kommenden Mittwoch erhalten Türeci und Sahin von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) den Landesverdienstorden, die höchste Auszeichnung in Rheinland-Pfalz.