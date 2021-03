Die Mainzer Wissenschaftler werden für die kurzfristige Entwicklung und Zulassung eines Impfstoffes gegen Covid-19 geehrt. Dafür erhalten sie das Große Verdienstkreuz mit Stern.

Das Unternehmerpaar Özlem Türeci und Ugur Sahin habe durch seinen unermüdlichen Einsatz einen entscheidenden Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie geleistet, heißt es von Seiten des Bundespräsidialamtes. Der höchste deutsche Verdienstorden wird durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin in Schloss Bellevue verliehen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird an der Feierlichkeit teilnehmen. Die Verleihung wird ab 11:30 Uhr im Live-Stream übertragen. Nach Angaben des Bundespräsidialamtes ist es die erste persönliche Ordensaushändigung des Bundespräsidenten in diesem Jahr.

"Mit der Verleihung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland dankt der Staat für herausragende persönliche Leistungen für das Gemeinwohl." Bundespräsidialamt

Verdienstorden seit 1951

Bundespräsident Theodor Heuss stiftete den Verdienstorden am 7. September 1951. Sein Wunsch damals war: "Verdienten Männern und Frauen des deutschen Volkes und des Auslandes Anerkennung und Dank sichtbar zum Ausdruck zu bringen." Seitdem wurde der Verdienstorden 260.429 Mal verliehen (Stand: 10.1.2021). Mögliche Kandidatinnen und Kandidaten können nach Angaben des Bundespräsidialamtes formlos an die Vorschlagsberechtigten gesandt werden. Das sind in der Regel die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder.

Orden in acht Stufen verliehen

Der Verdienstorden wird in acht Stufen verliehen. Als Erstauszeichnung gilt die Verdienstmedaille oder das Verdienstkreuz am Bande. Es folgen das Verdienstkreuz 1. Klasse, das Große Verdienstkreuz, das Große Verdienstkreuz mit Stern, das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband sowie das Großkreuz. Die Sonderstufe des Großkreuzes ist Staatsoberhäuptern vorbehalten.

Das Große Verdienstkreuz mit Stern, das Türeci und Sahin bekommen, haben beispielsweise auch der rheinland-pfälzische Schriftsteller Carl Zuckmayer aus dem rheinhessischen Nackenheim im Jahr 1955 erhalten und der FDP-Politiker Rainer Brüderle im Jahr 2013.