Die Gründer der Mainzer Biotechnologie-Firma Biontech, Özlem Türeci und Ugur Sahin, sollen das Bundesverdienstkreuz erhalten. Das hat das Bundespräsidialamt mitgeteilt. Das Forscher-Ehepaar aus Mainz habe mit der Entwicklung und Zulassung eines Corona-Impfstoffs einen entscheidenden Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie geleistet, heißt es in der Begründung. Die Auszeichnung soll den beiden am 19. März im Schloss Bellevue in Berlin durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und im Beisein von Bundeskanzlerin Angela Merkel überreicht werden.