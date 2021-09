per Mail teilen

Das Mainzer Biotechnologieunternehmen Biontech ist für seine beim Corona-Impfstoff angewendete mRNA-Technik für den Deutschen Zukunftspreis 2021 nominiert. Neben Biontech wurden noch zwei weitere Forscherteams vorgeschlagen. Die mit 250.000 Euro dotierte Auszeichnung wird am 17. Dezember von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin vergeben. Der Deutsche Zukunftspreis zählt zu den wichtigsten Wissenschaftspreisen in Deutschland.