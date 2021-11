Omikron: BioNtech könnte angepassten Impfstoff binnen 100 Tage ausliefern

per Mail teilen

Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNtech arbeitet an der Untersuchung der neuen Corona-Variante Omikron und an der Entwicklung eines angepassten Impfstoffs. Eine Sprecherin teilte mit, dies geschehe vorbeugend, um keine Zeit zu verlieren. BioNtech rechne damit, dass spätestens Ende nächster Woche klar sei, ob der Impfstoff verändert werden müsse. Unabhängig davon gebe es schon seit Längerem gemeinsam mit dem Partner Pfizer Vorbereitungen für eine Anpassung des Impfstoffs. Wenn dies nötig werde, könnten erste Chargen des veränderte Vakzins innerhalb von 100 Tagen ausgeliefert werden. Auch der Hersteller Moderna arbeitet an einer verbesserten Version seines Impfstoffs.