Das Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech und sein US-Partner Pfizer haben am Freitag auch in Europa eine Zulassung ihres Corona-Impfstoffs für Kinder von fünf bis elf Jahren beantragt. Wie die beiden Unternehmen mitteilten, haben sie entsprechende Daten zu klinischen Studien der europäischen Arzeimittelbehörde EMA übermittelt. In den USA hatten Biontech und Pfizer bereits vor gut einer Woche eine Notfallzulassung für Kinder in diesem Alter beantragt.