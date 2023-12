BioNTech-Ausbau kommt gut voran

Das Biotechnologieunternehmen BioNTech kommt mit dem Ausbau seines Standorts in Mainz voran. Eine Sprecherin sagte dem SWR, schon im April rechne man damit, den neuen sogenannten "Innovation Hub" zu beziehen. Der "Innovation Hub" befindet sich in einem angemieteten Gebäude in Mainz-Hechtsheim. Dort sollen neue Wirkstoffe entwickelt werden. Dazu gibt es im Hub auch einen speziellen Reinraum, in dem die Konzentration von ungewünschten Partikeln in der Luft stark verringert werden kann. So können die Partikel die hergestellten Wirkstoffe nicht verunreinigen. Auch die Bauarbeiten an der komplett neuen Produktionsstätte in der Nähe der Firmenzentrale in der Mainzer Oberstadt laufen nach Plan. Sie soll laut einer Sprecherin bis Ende 2023 in Betrieb gehen. BioNTech will dort künftig Medikamente gegen Krebs produzieren. Direkt neben der Firmenzentrale "An der Goldgrube" wird ebenfalls gebaut. Ein neues Gebäude mit Büros und Laboren soll bis Ende 2024 fertig werden.