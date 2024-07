Das Unternehmen wurde 1885 von Albert Boehringer in Ingelheim gegründet und ist heute ein familiengeführter, weltweit agierender Konzern. Das Kerngeschäft ist es, Arzneimittel für Menschen und Tiere zu entwickeln und zu vertreiben. Am Stammsitz in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) arbeiten rund 9.500 Menschen in Forschung, Entwicklung, Produktion und Verwaltung. Weltweit beschäftigt Boehringer Ingelheim etwa 53.000 Menschen.