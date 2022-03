per Mail teilen

In Mainz ist am Freitagvormittag ein neues Projekt zur Artenvielfalt vorgestellt worden. Beim "Bioblitz" geht es darum, zu erfassen, welche Tiere und Pflanzen hier leben. Das Naturhistorische Museum Mainz ruft dazu auf, mitzumachen. Dabei macht man mit dem Smartphone über eine App Fotos von Tieren und Pflanzen in der Stadt. Diese Daten werden über ein Jahr gesammelt und ausgewertet, danach gibt es einen neuen Bioblitz. Über die Jahre soll dann zu sehen sein, ob Arten aussterben oder dazukommen.